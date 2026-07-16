

İstikrarlı bir ekonominin ancak sorunsuz bir zeminde gelişebileceğini vurgulayan Gürcafer, ülkede yaşanan ekonomik sorunların önemli sebeplerinden birinin çözümsüzlük nedeniyle devam eden mülkiyet sorunu olduğunu söyledi.

Toplumun refah seviyesinin yükselmesi, sosyal yaşamın gelişmesi ve daha çağdaş yaşam standartlarına ulaşılmasının sürdürülebilir bir ekonomiyle mümkün olacağını ifade eden Gürcafer, bunun için de Kıbrıs sorununa bulunacak kalıcı ve kapsamlı bir çözümün büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Türkiye'nin de destek verdiği yeni sürecin tüm coğrafyaya barış, huzur ve istikrar getirmesini temenni ettiklerini belirten Cafer Gürcafer, "Aynı zamanda bu sürecin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruyan bir sonuçla tamamlanmasını diliyoruz" dedi.

“YAPICI YAKLAŞIMIMIZ DEVAM EDECEKTİR”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması şöyle: “İstikrarlı Ekonomi sorunsuz zemin ister. Ekonomide yaşadığımız birçok sorunda en büyük etkenin çözümsüzlük nedeniyle devam eden mülkiyet sorunu olduğu aşikardır. Sosyal yaşamı iyileştirerek insanımızı daha çağdaş yaşama taşıyacak olanın istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonominin olduğu herkes tarafından iyi biliniyor. Sürdürülebilir bir ekonomi için de Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün pozitif etkisinin bilincindeyiz. Anavatan Türkiye’nin de destek verdiği yeni sürecin tüm coğrafyamıza barış huzur ve istikrar getirmesini temenni ediyoruz. Aynı zamanda Kıbrıs türkünün haklarını koruyan bir sonuç vermesini temenni ediyoruz. Sürecin olumlu sonuçlanabilmesi için yapıcı yaklaşımımız devam edecektir.”