İhaleye toplam 9 firma katılırken, yapılan evrak incelemeleri sonucunda 2 firma eksik evrak nedeniyle ihale sürecine dahil edilmedi. Gerekli şartları sağlayan 7 katılımcı arasında açık artırma usulüyle ihale gerçekleştirildi.

Yapılan açık artırma sonucunda, kurumun belirlemiş olduğu satış usulüne göre, tüm hurda kalemleri için en yüksek teklifi OMERYAN CONSTRUCTION LTD. verdi. Firmanın sunduğu tekliflerin, KIB-TEK tarafından belirlenen taban fiyatların önemli ölçüde üzerinde gerçekleşmesiyle ihale başarıyla sonuçlandı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, ihale sürecinin şeffaflık, rekabet ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtilerek, elde edilen yüksek tekliflerin kurum kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kaynaklarının etkin ve verimli yönetimi anlayışıyla benzer ihalelerin önümüzdeki dönemde de şeffaf bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.