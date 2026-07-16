HÜR- İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetle işçi kanadının ortak davranarak belirlediği asgari ücrette, "başbakanın" devreye girdiğini söyledi.

Serdaroğlu, yüzde 12.5 artışın gündeme geldiğini, hükümetin bu noktada hayat pahalılığı oranında asgari ücret artışı için taraf olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel'în de telefoniyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu'na ulaşarak, "hayat pahalılığı oranında asgari ücret artışı" kararının çıkmasında etkili olduğunu vurguladı.