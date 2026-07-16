Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 15.00’ten itibaren Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Honda Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan ve Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı’nı da kapsayan bölümü, tören sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu kapsamda, Gazimağusa yönünden Yakın Doğu Üniversitesi’ne gidecek sürücüler, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu-Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanabilecek.

Gazimağusa yönünden Lefkoşa şehir merkezine gidecek sürücüler ise Hamitköy Çemberi’nden Mimar Mehmet Vahip Caddesi-Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıkları Kavşağı’ndan Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi güzergâhlarına yönlendirilecek.

Gazimağusa yönünden Güzelyurt’a gidecek sürücüler, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu-Alayköy Çemberi, Girne-Lefkoşa ana yolu-Gönyeli Çemberi veya Mehmet Akif Caddesi’ndeki Citroën Trafik Işıkları Kavşağı-Metehan-Alayköy Çevre Yolu güzergâhlarını kullanabilecek.

Güzelyurt yönünden Lefkoşa’ya ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi-Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinden sağlanacak.

Girne yönünden Lefkoşa’ya gelecek sürücüler ise Girne-Lefkoşa ana yolu-Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu-Alayköy Çemberi veya Girne-Lefkoşa ana yolu-Gönyeli Çemberi-Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi güzergâhlarını kullanabilecek.

Tören devam ettiği sürece söz konusu yol güzergâhlarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını da istendi.