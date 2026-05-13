Gençlerin dijital okuryazarlığını güçlendirmeyi ve çocukların çevrim içi risklere karşı daha donanımlı hale gelmelerini hedefleyen Güvenli İnternet Eğitimleri, 2025-2026 öğretim yılında, 37 okulda toplam 3 bin 758 öğrenciye yüz yüze ulaştı. Proje, 16 yılda ise 55 bini aşkın öğrenciye erişti.

Bilgisayar Mühendisleri Odası üyeleri Ali Candemir, Bora Tüccaroğlu, Esat Gürhan, Erkan Emirzade, Fatoş L. Özbingül ve Umur Yılmaz tarafından yürütülen eğitimlerde son olarak Türk Maarif Koleji, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu, Cumhuriyet Lisesi ve Erenköy Lisesi’nde eğitimler verilerek tamamlandı.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, yaptığı açıklamada, teknolojinin eğitim hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine dikkati çekerek, öğrencilerin dijital dünyada güvenli bireyler olarak yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. İnanıroğlu, “Dijital bilinç, çağımızın en önemli eğitim başlıklarından biridir. Bu nedenle çocuklarımızın interneti doğru, bilinçli ve güvenli şekilde kullanabilmesi için yapılan bu eğitimler büyük değer taşıyor. Projede emeği geçen Telsim’e, Bilgisayar Mühendisleri Odası’na ve katkı koyan tüm eğitmenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Tüz: “Çocuklarımızın bilinçli ve donanımlı bireyler olması için sorumluluk alıyoruz”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, dijital teknolojilerin hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve bu dönüşümün en çok etkilenen kesiminin çocuklar olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: “Onları bu değişimin pasif bir izleyicisi olarak değil, bilinçli ve donanımlı birer bireyler olarak yetiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Telsim olarak teknolojiyi yalnızca bir hizmet aracı değil, toplumsal bir sorumluluk alanı olarak görüyor; çocuklarımızın dijital dünyada sağlıklı ve güvenli bir deneyim yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz,” sözlerini kaydetti. Ayrıca, emek ve özveriyle bu projeyi desteklemeye devam eden Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’na teşekkürlerini sundu.

Gürhan: “Dijital dünyada güvende kalmak için hep birlikte çalışıyoruz”

KTMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Esat Gürhan, “Eğitimlerimiz boyunca öğrencilerimize yalnızca teknik bilgi vermiyoruz; aynı zamanda dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehditleri tanımayı, kişisel verilerini korumayı, sosyal medyada bilinçli hareket etmeyi ve teknolojiyi etik değerlerle kullanmayı da anlatıyoruz. Bu iş birliğinde, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden, bilgi ve deneyimlerini gelecek nesillere aktarmayı görev bilen mühendislerimizin büyük emeği vardır. Ailelerin, öğretmenlerin, kamu kurumlarının, özel sektörün ve meslek örgütlerinin birlikte hareket etmesi artık bir tercih değil; hepimizin sosyal sorumluluğudur.” dedi.