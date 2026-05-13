Ataoğlu, bölgede yaşanan savaş ortamının turizm sektörünü doğrudan etkilediğini ancak Kuzey Kıbrıs’ın yeniden ivme kazanması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ataoğlu, savaşın başlamasıyla birlikte özellikle Güney Kıbrıs üzerinden gerçekleşen ulaşım trafiğinde ciddi aksaklıklar yaşandığını belirtti. Havayollarının uçuş iptalleri nedeniyle hem turist girişlerinde hem de günübirlik ziyaretlerde önemli düşüşler görüldüğünü ifade eden Ataoğlu, yalnızca Kuzey Kıbrıs’ın değil, Güney Kıbrıs’ın da aynı süreçten olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Ataoğlu, savaş görüntülerinin uluslararası televizyonlarda yer almasının ardından özellikle Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısında da belirgin gerileme yaşandığını dile getirerek, bu sürecin ardından tanıtım ve teşvik çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

“TÜRKİYE’DE YOĞUN TANITIM ATAĞI”

Turizm Bakanlığı’nın Türkiye genelinde yeniden kapsamlı tanıtım çalışmaları başlattığını belirten Ataoğlu, Diyarbakır, Kapadokya, Kayseri ve Karadeniz bölgelerinde Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini açıkladı.

Yerel televizyonlar ve bölgesel organizasyonlar aracılığıyla ülkenin turizm potansiyelini anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Ataoğlu, sektör paydaşlarıyla da sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.

“TURİZMCİLERİN KAYGILARI HAKLI”

Otelciler Birliği, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileriyle sık sık toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydeden Ataoğlu, turizmcilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını söyledi.

Savaş ortamının doğal olarak turist hareketliliğini olumsuz etkilediğini belirten Ataoğlu, buna rağmen özellikle Türkiye pazarına yönelik yeni stratejiler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

“UÇAK BİLETLERİNDEKİ DÜŞÜŞ HAREKETLİLİK YARATTI”

“Ada Kıbrıs” markasıyla yürütülen tanıtım kampanyalarının olumlu sonuçlar verdiğini belirten Ataoğlu, Türk Hava Yolları iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanyalar sonrası uçak bilet fiyatlarında ciddi düşüşler yaşandığını söyledi.

Bu gelişmenin ziyaretçi sayısına da olumlu yansıdığını ifade eden Ataoğlu, önümüzdeki günlerde sektör adına yeni adımların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

“MÜZELER DEVLETTE KALACAK, İŞLETME ÖZEL SEKTÖRE AÇILACAK”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, müze ve ören yerleri ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, müze ve ören yerlerinin çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda özel şirketler tarafından işletilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini açıkladı. Devletin mülkiyet ve denetim yetkisinin devam edeceğini vurgulayan Bakan, amaçlarının hem hizmet kalitesini artırmak hem de gece müzeciliği uygulamalarını hayata geçirmek olduğunu söyledi.

“ELEŞTİRİLERİ BİZ DE YAPIYORUZ”

Ataoğlu, son dönemde müze ve ören yerlerinde temizlik, bakım, personel eksikliği, hafta sonu ve mesai saatleri dışında kapalı olma gibi konularda yoğun eleştiriler aldıklarını belirterek, mevcut ekonomik şartlar ve bütçe yetersizlikleri nedeniyle bu sorunların istenilen düzeyde çözülemediğini ifade etti.

“Bu eleştirileri sadece vatandaş yapmıyor, biz de aynı eleştirileri kendimize yapıyoruz” diyen Ataoğlu, gerekli bütçelerin talep edildiğini ancak mali sıkıntılar nedeniyle istenilen adımların atılamadığını söyledi.

“ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK MODELİ DEĞERLENDİRİLİYOR”

Ataoğlu, dünyada ve Türkiye’de örnekleri bulunan “çağdaş müzecilik” modelinin gündemde olduğunu belirterek, hazırlanacak şartname doğrultusunda müze ve ören yerlerinin işletmesinin ihaleyle özel şirketlere verilebileceğini açıkladı.

“Mülkiyet devlette kalacak. Tarihi eserlerin korunması devletin sorumluluğunda olmaya devam edecek. Özel şirket sadece işletmeyi üstlenecek” ifadelerini kullanan Ataoğlu, devletin denetim mekanizmasının süreceğini vurguladı.

“TEKNİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Şartnamenin hazırlanmasına yönelik teknik çalışmaların devam ettiğini belirten Ataoğlu, ilgili bürokratların Ankara’da temaslarda bulunduğunu, hem Türkiye’deki çağdaş müzecilik uygulamalarını hem de gece müzeciliği modellerini incelediklerini söyledi.

Özellikle Mağusa’daki Venedik Sarayı ile Girne Kalesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin olumlu geri dönüş aldığını belirten Ataoğlu, gece müzeciliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

“TURİZME VE ESNAFA KATKI SAĞLAYACAK”

Gece müzeciliğiyle birlikte tarihi alanlarda etkinliklerin artırılmasının amaçlandığını söyleyen Ataoğlu, bu çalışmaların hem ülke turizmine hem de bölge esnafına katkı sağlayacağını kaydetti.

Ülkeye gelen turistlerin ziyaret edebileceği yeni sosyal ve kültürel alanlar oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan, müzelerin yaşayan alanlara dönüşmesini istediklerini belirtti.

“PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR ALGISI YANLIŞ”

İhalelerin Merkezi İhale Komisyonu üzerinden şeffaf şekilde yapılacağını ifade eden Ataoğlu, kamuoyunda oluşan bazı algıların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“Kimse yanlış anlamasın. Burada birilerine peşkeş çekmek gibi bir durum söz konusu değil. Amaç, müzelerin daha etkin işletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasıdır” dedi.

Yerel ve uluslararası şirketlerin ihalelere katılabileceğini belirten Ataoğlu, tüm detayların hazırlanacak şartnamede netleşeceğini söyledi.

“BASIN TOPLANTISI İLE DETAYLI AÇIKLAMA YAPILACAK”

Konuyla ilgili kamuoyundaki soru işaretlerini gidermek amacıyla önümüzdeki günlerde kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceklerini açıklayan Ataoğlu, gelir-gider dengesi ve ihale şartlarının detaylı şekilde paylaşılacağını ifade etti.

“TELEFERİK PROJESİNDEN VAZGEÇMEDİK”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı fikri Ataoğlu, katıldığı televizyon programında ayrıca Girne teleferik projesindeki son durum ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, yıllar önce gündeme gelen Girne teleferik projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, projenin yeniden şekillendirildiğini ve ihale aşamasına hazırlanıldığını açıkladı.

Ataoğlu, ilk etapta eski Girne Belediyesi yakınlarından Bellapais bölgesine uzanacak şekilde planlanan teleferik hattının, güzergâh üzerindeki yoğun yerleşim alanları nedeniyle revize edildiğini söyledi.

“YERLEŞİM BÖLGELERİ NEDENİYLE SIKINTI YAŞANDI”

İlk projede teleferik ayaklarının yerleşim alanlarına denk geldiğini ifade eden Bakan, bu nedenle ciddi teknik sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Daha sonra Yavuz Çıkarma Plajı güzergâhının değerlendirildiğini kaydeden Bakan, askeri yetkililerle de görüşmeler yapıldığını ve bölgedeki bazı alanlar için izin alındığını söyledi.

“Askerimizin görüşü, hattın Yavuz Çıkarma Plajı’na kadar uzatılması yönündeydi. Ancak o bölgede de teleferik ayaklarının yerleşimiyle ilgili sıkıntılar yaşandı” dedi.

“YENİ GÜZERGÂH: ÇEVRE YOLUNDAN ST. HİLARİON’A”

Bakan, son olarak projenin çevre yolu üzerinden St. Hilarion bölgesine uzanacak şekilde yeniden planlandığını açıkladı.

Projeye göre teleferik hattı belediye bölgesine yakın noktadan başlayacak ve St. Hilarion eteklerinde oluşturulacak alana ulaşacak. Bölgeye restoran ve sosyal alan yapılmasının da planlandığını belirten Ataoğlu, ziyaretçilerin burada manzara eşliğinde vakit geçirebileceğini söyledi.

“CAM ASANSÖR DÜŞÜNÜLÜYOR”

Projede yürümek istemeyen ziyaretçiler için cam asansör seçeneğinin de değerlendirildiğini ifade eden Ataoğlu, “İsteyen yürüyerek St. Hilarion’a çıkabilecek, isteyen ise dokuyu bozmayacak cam asansör sistemiyle yukarı taşınabilecek” dedi.

“ŞARTNAME HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR”

Teleferik projesinin geçmişte kamuoyunda alay konusu yapıldığını söyleyen Ataoğlu, buna rağmen çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Projeyle ilgili teknik çalışmalar için ayrı bir ekibin Türkiye’de temaslarda bulunduğunu belirten Ataoğlu, uzman görüşleri doğrultusunda ihale şartnamesinin hazırlandığını açıkladı.

Ataoğlu, “Şartname tamamlandıktan sonra proje ihaleye çıkacak. Katılmak isteyen herkes şartlara uygun şekilde başvurusunu yapabilecek” dedi.

“HAYAT PAHALILIĞI DÜZENLEMESİ SPONTANE GELİŞTİ”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hayat pahalılığı düzenlemesine ilişkin Meclis’te yaşanan sürece ilişkin olarak da önceden planlanmış değil, anlık gelişen bir durum olduğunu söyledi.

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Ataoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in söz konusu düzenlemeyi uzun süredir hayata geçirmek istediğini belirterek, Meclis kürsüsünde imzalanan önergenin o anda gelişen siyasi temasların sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Ataoğlu, düzenlemenin teknik altyapısının hazırlanması için aynı anda gerekli talimatların da verildiğini belirterek, “Hazırlıksız bir metin komiteye gönderilmedi” dedi.

“TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI KONUSUNDA, YILLARDIR MÜCADELE VERİLDİ”

Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yasağı bulunan Kıbrıslı Türklerle ilgili süreç hakkında da konuşan Ataoğlu, bu konunun yıllardır hükümet nezdinde gündemde tutulduğunu söyledi.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yapılan görüşmelerde konunun ele alındığını belirten Ataoğlu, “En azından geri dönüşü mümkün olanlar için girişim yapıldı” dedi.

Ataoğlu, Türkiye’ye giriş yasağı uygulamalarının düzeltilmesi yönünde uzun süredir girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, bu konuda hükümet kanadında ortak irade oluştuğunu söyledi.

Süreçte kimlerin etkili olduğu yönündeki soruya ise Ataoğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapılan görüşmelere doğrudan tanıklık ettiğini ancak Türkiye tarafındaki diplomatik süreçlere ilişkin detaylı bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

“SEÇİM TARTIŞMASI HİÇ BİTMEZ”

Programın sonunda erken seçim tartışmalarına da değinen Ataoğlu, seçim gündeminin ülkede hiçbir zaman tamamen kapanmadığını söyledi.

Mevcut hükümetin uzun süre görev yapan ve en fazla icraat gerçekleştiren hükümetlerden biri olduğunu savunan Ataoğlu, “Çok ciddi adımlar atıldı” ifadelerini kullandı.

“EYLÜL SONU–EKİM BAŞI OLABİLİR”

Seçim tarihine ilişkin değerlendirmede bulunan Ataoğlu, Haziran sonunda seçim yapılmasının zor göründüğünü belirterek, Eylül sonu veya Ekim başı ihtimalinin daha gerçekçi olduğunu söyledi.

Ataoğlu ayrıca karma oyun kaldırılması halinde milletvekilliği, belediye ve muhtarlık seçimlerinin aynı dönemde yapılabileceği yönünde Başbakan Üstel’e öneri sunduğunu da açıkladı.

“DEMOKRAT PARTİ SEÇİMLERE HAZIR, BU DÖNEM ÇOK İDDİALIYIZ”

Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti olarak hem genel hem de yerel seçimlere uzun süredir hazırlandıklarını belirterek, “Bu dönem çok ama çok iddialıyız” dedi.

Katıldığı programda partisinin seçim hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ataoğlu, 2022 seçim sürecinde büyük zorluklar yaşadığını ve aday belirleme çalışmalarını neredeyse tek başına yürüttüğünü söyledi.

“ADAYLARIMIZI ÜÇ YILDIR HAZIRLIYORUZ”

Pandemi sonrası dönemde yapılan seçimlerin parti açısından oldukça yorucu geçtiğini ifade eden Ataoğlu, aynı sıkıntıları yeniden yaşamamak adına yaklaşık üç yıldır aday belirleme çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.

Parti içindeki adayların büyük bölümünü önceden belirlediklerini söyleyen Ataoğlu, buna rağmen hükümet ortaklarıyla sorun yaşanmaması adına isimleri kamuoyuyla paylaşmadıklarını belirtti.

“Yarın seçim kararı alınsa hazırız” diyen Ataoğlu, Demokrat Parti’nin seçim organizasyonu ve propaganda altyapısını tamamladığını ifade etti.

“ÜÇÜNCÜ PARTİ OLMA İDDİAMIZ VAR”

Demokrat Parti’nin geçmişte “kilit parti” olarak tanımlandığını hatırlatan Ataoğlu, bu dönemde hedeflerinin çok daha büyük olduğunu söyledi.

“Üçüncü parti olma iddiamız var” diyen Ataoğlu, hükümette bulundukları süre boyunca ciddi icraatlara imza attıklarını savundu.

Ataoğlu, bakanlıkların yaptığı çalışmaların seçim sürecinde kamuoyuna detaylı şekilde anlatılacağını belirterek, “Yarın seçim olsa bütün materyallerimiz hazır” dedi.

“YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK DÜŞÜNMÜYORUZ”

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Ataoğlu, geçmiş dönemde yapılan ittifaklardan beklenen siyasi karşılığı alamadıklarını ifade etti.

Özellikle belediyelerde yaşanan süreçlerden sonra ittifak seçeneğini artık gündemlerinde tutmadıklarını belirten Ataoğlu, 18 belediyenin tamamında kendi adaylarıyla seçime girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ataoğlu, belediye meclis üyelikleri konusunda da hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını kaydetti.

“ELEŞTİRİYE DE ÖNERİYE DE AÇIĞIZ”

Programın sonunda değerlendirmelerde bulunan Ataoğlu, hükümetin ve bakanlığın eleştirilere açık olduğunu söyledi.

Muhalefet, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Ataoğlu, “Eleştirmek kolaydır, önemli olan çözüm üretmektir” dedi.

Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla ilgili önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bilgilendirme toplantıları yapılacağını da açıklayan Ataoğlu, kamuoyundaki yanlış algıları gidermek istediklerini söyledi.