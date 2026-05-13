Görüşmede, İnsan Hakları Platformu’nun cezaevleri ve gözaltı merkezlerindeki tutukluluk koşullarına ilişkin yaptığı izlemeler sonucunda elde ettiği veriler ve hazırladıkları yasal öneriler Başkan Yardımcısı Özdenefe’ye anlatıldı.

Kabulde konuşan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, insan haklarının hayatın her alanında korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, yasa yapıcıların hükümlü ve tutukluların insan onuruna yaraşır koşullarda muameleye tabi olması için gereğini yapma sorumluluğu olduğunu vurguladı . Çağdaş ceza anlayışının yalnızca cezalandırmayı değil, rehabilitasyon ve bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını da öncelediğini söyleyen Özdenefe, sivil toplum örgütlerinin insan hakları, hukuk ve demokrasi alanındaki çalışmalarının kıymetli olduğunu ifade etti.

Yapılan çalışmayı titizlikle inceleyeceklerini ifade eden Özdenefe, koymuş oldukları katkıdan dolayı platforma teşekkür etti.

Platform adına konuşan hukukçular Yağmur İzcan ve Aslı Murat da, İnsan Hakları Platformu’nun (İHP) 2021 yılında Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin ortak çalışmasıyla kurulduğunu aktardı.

İzcan ve Murat, İHP kapsamında konuya dair yapılan çalışmalar neticesinde saptanan yasal boşluklar temelinde iki yasa taslağının hazırlandığını ifade etti. İşkence ve kötü muamelenin ceza yasasında suç olarak tanımlanması ile cezaevleri, karakollar ve diğer gözaltı merkezlerinin bağımsız bir kurul tarafından denetlenmesi ve izlenmesinin, insan hakları standartlarına uyum için zorunlu olduğunu belirterek bu doğrultuda hazırladıkları yasa çalışmalarını paylaştı.