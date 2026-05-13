Şehit edildikten sonra kör kuyuya atılan, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucunda 43 yıl sonra kimlikleri tespit edilen şehitler, şehadetlerinin yıl dönümünde İskele-Karpaz ana yolundaki Şehit Otobüs Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Milletvekili Zorlu Töre, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile diğer yetkililer ve şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu anıta çelenk sundu.

Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuşma yaptığı törende, İskele Suat Günsel Devlet İlkokulu’ndan Amet İbrahim Demir ile Muharrem Döveç Ortaokulu’ndan Sebahat Orkun “Kayıp Otobüs” isimli şiir okudu.

Anma töreni, Din İşleri Başkanlığı İskele Sorumlusu Mehmet Demir tarafından Kuran-ı Kerim ve dua okunması ile tamamlandı.

Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ailelerinin geçimini sağlamak üzere işlerine gitmek için yola çıkan 11 Kıbrıslı Türk’ün haince kaçırılarak hunharca katledildiklerini söyledi.

Sadıkoğlu, “Aradan geçen yıllar acımızı azaltmamış, tam aksine hafızalarımızda daha da derinleştirmiştir. Özellikle kıymetli şehit ailelerimizin yüreğinde bu acı ilk günkü tazeliğini korumaktadır. Bizlere düşen en önemli görev; aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, unutmamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Lakin Kayıp Otobüs Anıtı, yalnızca bir yapı değil; ortak acımızın ve tarihsel hafızamızın simgesidir.”

Sadıkoğlu, Kayıp Otobüs şehitlerini anmak için düzenlenen törenin devlet töreni programı kapsamına alınması talebini yineleyerek, “Bu acının devlet nezdinde daha güçlü bir şekilde sahiplenilmesi hem şehitlerimize hem de ailelerine karşı önemli bir vefa borcudur.” ifadelerini kullandı.

Geçmişini unutan toplumların geleceğini inşa etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Sadıkoğlu, şehitleri anmak, onlara sahip çıkmak ve bu bilinci genç nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

-Menteşoğlu

Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu da, işçi otobüsü ile Larnaka’dan Dikelya bölgesine ekmek parası için yola çıkan 11 sivil insanın bir daha evlerine dönemediğini belirterek, “Onlar sadece bir otobüsün yolcuları değildi; bu topraklarda Türk varlığını sürdürme inancının birer temsilcisiydi.” dedi.

Menteşoğlu konuşmasının devamında “Rumlar için bir asker bir tehdit değildi. Onlar sivil işçiydi. Onlar sadece Türk oldukları için EOKA yanlısı Rumlar tarafından kurşuna dizilerek hunharca katledildiler ve bir Rum köyünde su kuyusuna atıldılar.” dedi.

Yusuf Tosun’un kullandığı otobüsün varış noktasına ulaşamadığını, 11 sivil insanın içinde olduğu otobüsün 43 yıl bulunamadığını söyleyen Menteşoğlu, “11 ailenin ocağı söndü. Geride kalan eşler, yetim çocuklar, analar ve kardeşlerin yüreği yandı. Gözleri hep yaşlı kapılarda, pencerelerde umutla acı ve endişe ile ‘belki, belki’ diye beklediler.” dedi.

Menteşoğlu, Kayıp Otobüs şehitlerinin Kıbrıs Türkü’nün 1963-1974 yılları arasında yaşadığı mezalimin, soykırım niyetinin en açık delillerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bugün eğer KKTC’de başımız dik özgür ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu 13 Mayıs 1964’te Larnaka Dikelya yolunda şehit edilen 11 vatan evladına , onlar gibi canını feda eden binlerce şehidimize ve her zaman yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne borçluyuz.” diye konuştu.

Senaryosunu Raşit Pertev’in, yönetmenliğini Fevzi Tanpınar’ın yaptığı “Kayıp Otobüs” belgeseli bu akşam TRT Avaz’da 20.30’da gösterilecek.