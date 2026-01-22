Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bilgisayar Mühendisleri Odası üyeleri ile Telsim yetkilileri tarafından yürütülen eğitimler kapsamında, 19 okulda toplam 2 bin 93 öğrenci güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Eğitimlerde; internette karşılaşılabilecek riskler, zararlı yazılımlar, kişisel bilgi güvenliği, siber saldırılar, yapay zekâ ve 5G teknolojileri gibi başlıklarda öğrencilere bilgi verildi.

Eğitimler, Bilgisayar Mühendisleri Odası üyeleri Medine Albayrak, Esat Gürhan, Bora Tüccaroğlu, Fatoş Özbingül, Ali Tüzel, Ali Candemi ile Telsim’den IT VAS & ISP Proje Yöneticisi Salih Bayır tarafından gerçekleştirildi.

6’ncı sınıflara yönelik gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla öğrencilere broşürler dağıtılırken, eğitim sonunda yöneltilen sorulara doğru yanıt veren öğrencilere hediye verildiği belirtildi.

Birinci dönemin son eğitimlerinin ise, Esat Gürhan ve Salih Bayır tarafından; Mehmetçik Ortaokulu, Necat British College Kyrenia, Necat British College Lefkoşa ve Girne American College öğrencilerine yönelik yapıldığı kaydedildi.