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03.12.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Kocatepe Caddesi üzerinde, Hasan BAĞRIAÇIK (E-16) yönetimindeki UN 267 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce Barbaros Sokağa dönüşe geçmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Bahse konu şahıs sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullanmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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