Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece 23.00 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri, Mevlevi çemberi mevkiinde durdurdukları araçta şüpheli hareketler sergileyen sürücü M.R.A. (E-35) ve yolcu A.T. (E-35) üzerinde arama yaptı.

Aramada, iki şahsın tasarruflarında, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren iki sigara izmariti ve sigara sarma kâğıdı bulunarak emare alındı. Şüpheliler tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.