Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca bölgede genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle cuma gününe kadar yağış beklenmezken, açık ve sakin hava koşullarının hakim olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının ise iç kesimlerde ve sahil bölgelerinde 21 ile 24 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Mevsim normallerine yakın değerlerde olacak sıcaklıklar, bahar havasının etkisini hissettirecek.

Rüzgârın ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette eseceği, zaman zaman ise kuvvetini artırabileceği belirtildi.