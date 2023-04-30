KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu haftanın ana teması olan kaos ve bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceğinizi yaşayıp göreceksiniz. Eşinizin veya ortağınızın para ile ilgili durumlar önünüze gelebilir. Çevrenizdekilerle ilişkinizde bocalayabilirsiniz.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Özellikle uzun süreli olan ilişkinizde yeni bir evreye girebilirsiniz. Bunu doğru bir dille konuşmanızı tavsiye ederim. Bunun yanında maddi konularda özellikle tanımadığınız insanlarla muhatap olmamaya bakın.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçeceksiniz gibi görünmekte. Eksik kalan sağlıkla ilgili şeyleri tamamlayın derim. Psikolojinize de azami ölçüde dikkat edin. Özellikle uyku sizin için önemli olacak.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta aşkın zilleri sizin için çalacak dersem abartmış olmam. Yeni bir ilişkiye yelken açacak olabilirsiniz ve bu sizi oldukça değiştirebilir. Dış görünüşünüzle ilgili radikal değişikliğe gitmemeye bakın, sonuç hayal kırıklığı olabilir.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Gündeminizde taşınmak veya tadilat olabilir. Bu arada anne ve babanızın veya aile büyüklerinden birilerinin işlerine de koşturacak olabilirsiniz. Bunu yaparken büyük bir sabırla davranmanızı tavsiye ederim. Ayrıca, Devlet kapısıyla varsa işleri toplayın derim.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta kısa vadeli planlarınızı tekrar bir gözden geçirmenizde çok fayda var. Olabilecek gelişmelerde kendinizi daha olumlu bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. İş ve kariyer konusunda bir iyi bir de negatif bir gelişmeyle de karşılaşmanız muhtemel.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta dikkatiniz daha çok maddi konulara kayacak gibi görünmekte. Bu anlamda artık yeni işlere kalkışmanız pek olası. Ayrıca ikili ilişkiler konusunda da tatlı tatlı bir sınavdan geçeceğinizi de yine söylemek mümkün. Bu hafta sağlığa dikkat edin, bu yeterli.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta sizin için yeni başlangıçların haftası olacak diyebiliriz. Önünüzde açılacak olan yeni alternatifleri umarım doğru değerlendirirsiniz. Ayrıca sağlık ve çalışma hayatınızda olumlu, aşk ve çocuklar konusunda da biraz problem çözmeniz muhtemel.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta artık dostun düşmanın ortaya çıkacağı ve kimin arkanızdan kuyular kazdığını göreceğinizi söylemem mümkün. Aşkta olumlu gelişmeler sizi beklerken aile büyükleri ve gayrimenkul konularında daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Kendinizi çok daha sosyal olayların içinde göreceğiniz bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle olan ilişkinize dikkat ettiğiniz sürece bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Biraz daha dengeli olmaya bakın.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Haftanın ana başlığı sizin için kariyer, iş, güç olacak diyebiliriz. Bu hafta iş değiştirebilirsiniz veya önemli iş görüşmeleri içinde olabilirsiniz. Ayrıca para konusunda bu hafta borç almayın, borç vermeyin derim.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta yurt dışıyla ilgili konular veya akademik meseleler varsa gündeminizde yeni bir başlangıç içinde bulabilirsiniz kendinizi. Ayrıca hızlı kararlar vererek kendinizle hemen bir değişikliğe gitmeyin derim.