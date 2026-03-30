23-29 Mart 2026 tarihlerini kapsayan dönemde KKTC genelinde toplam 1 yangın ve 25 özel servis olayı meydana geldi. Yetkililer, söz konusu yangın sonucunda toplam 5 bin TL’lik maddi zarar oluştuğunu açıkladı.

İtfaiye raporuna göre, meydana gelen yangının muhtemel sebebi elektrik kaynaklı kısa devre olarak belirlendi.

Aynı dönem içerisinde gerçekleştirilen özel servis hizmetlerinin ise yangına karşı alınan tedbirler, araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen köpeklerin çıkarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma kapsamında hastaneye sevk edilmesi gibi olayları kapsadığı belirtildi.