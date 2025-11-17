Bunlar da ilginizi çekebilir

Özel servis olaylarının ise; yangına karşı tedbir alma, yol güvenliği sağlanması, ağaç üzerinde, yağmur suyu gider havuzu içerisinde ve kuyuya düşerek mahsur kalan kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olduğu belirtildi.

Yangınların muhtemel sebepleri arasında; tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kişi/ler tarafından yakma, gaz kaçağı, akaryakıt sızıntısı, ocak üzerinde unutulan tencere içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi, kamyonet lastiklerinin ısınıp alevlenmesi ve elektrik akımının yüklenmesi yer aldı.

İtfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu oluşan zarar miktarı 855 bin TL.

