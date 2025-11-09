Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Dinçyürek mesajında, Atatürk’ü rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Türk ve dünya tarihinin en büyük liderlerinden biri olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

10 Kasım, bizler için yalnızca bir anma günü değil; Atatürk’ün fikirlerini, ilke ve ideallerini yaşatma konusundaki kararlılığımızı yeniden hatırlama günüdür.

Mustafa Kemal Atatürk bedenen aramızdan ayrılsa da, O’nun geride bıraktığı fikirleri ve eserleri hâlâ yaşamakta, bizlere yol göstermektedir. Bu nedenle Atatürk’ün manevi varlığına ve bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, bu kutsal mirası gelecek nesillere aktarmak en asli görevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 87’nci yıl dönümünde Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhu şâd olsun.”