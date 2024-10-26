Polisten yapılan açıklama şöyle:
26.10.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa'da Dr. Fazıl Küçük Stadı içerisinde, Çanakkale Türk Spor Kulübü ile Vadili Spor Kulübü arasında oynanan futbol maçının 75'inci dakikasında, maçın orta hakemi Mustafa Torun E-34), Çanakkale Türk Spor Kulübü futbolcusu H.Ç.Ç.(E-26)'ye kırmızı kart gösterdiği gerekçesiyle, H.Ç.Ç. sağ ayağı ile hakemin yüzüne tekme vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.
M.T. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. H.Ç.Ç. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.