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M.T. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. H.Ç.Ç. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

26.10.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa'da Dr. Fazıl Küçük Stadı içerisinde, Çanakkale Türk Spor Kulübü ile Vadili Spor Kulübü arasında oynanan futbol maçının 75'inci dakikasında, maçın orta hakemi Mustafa Torun E-34), Çanakkale Türk Spor Kulübü futbolcusu H.Ç.Ç.(E-26)'ye kırmızı kart gösterdiği gerekçesiyle, H.Ç.Ç. sağ ayağı ile hakemin yüzüne tekme vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

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