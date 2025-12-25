Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, Ata Atun konuşmasında Milli Mücadele döneminin tarihi arka planı, verilen bağımsızlık mücadelesi ve bu süreçte hayatını kaybeden şehitlerin önemi hakkında bilgi verdi.

Atun, milli hafızanın korunmasının gerekliliğine değinerek, genç nesillere tarih bilinci kazandırılmasının önemini vurguladı.

Etkinlik, Tarih Kulübü ile okul müdürü Himmet Turgut’un Ata Atun’a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında benzer etkinliklerin devam edeceği bildirildi.