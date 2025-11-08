08.11.2025 tarihinde saat 02.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galerinin ofis kısmına, kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından tabanca ile iki el ateş açıldı.

Olay sonucunda ofisin duvar ve alüminyum kısımlarında hasar meydana geldi.

Lefkoşa Adli Şube ve CÖŞ ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü hızlı ve kapsamlı soruşturma sonucu, meselede zanlı olarak görülen H.A. (E-20) ve M.E.N. (E-19) tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığına inanılan 9 mm çapında bir tabanca, olay yerinin yakınındaki dere yatağında bulunarak emare olarak alındı.

Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.