Adıyaman'da İsias Otel davasını takip eden Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Ahmet Bozkurt'un ifadesinde en ufak bir vicdani sorumluluk belirtisi göstermediğini kaydetti.

Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

Adıyaman’da dava sürecini takip ediyoruz, bugün öğretmenlerimize, çocuklarımıza ve rehberlere mezar olan İSİAS otelin sahibi Ahmet Bozkurt’un savunması dinlendi, hukuki açıdan bir değerlendirme yapmak bana düşmez ama beni ve sanırım salondaki aileleri en yaralayan şey, 4 saat ifade verip sorgulanan bu adamın ne ses tonunda ne de ifadelerinde 72 kişiye mezar olan bu tarifsiz acıya karşı en ufak bir vicdani sorumluluk belirtisi göstermemesi oldu.