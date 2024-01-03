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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün ‘kumpas’ iddialarını değerlendirdi, ‘öyle bir şey söz konusu değildir’ dedi.



Gündem Kıbrıs’ta konuşan Tatar, şunları söyledi:

“Hüseyin Özgürgün zamanında “benim veremeyecek hesabım yok” dedi. Biz de buna istinaden oylama yaptık Meclis’te ve Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması oy birliği ile geçti. Tüm partililer buna onay verdi. Ancak dediğim gibi kendi ifadesi vardı. Güven tamdı Özgürgün’e. O dokunulmazlık o şekilde kalktı. Benim Özgürgün’le en ufak bir kavgam olmadı. Kendisini ailesini severim. Ben hep onun yanında oldum. Kumpas diye bir şey yoktur. Mesele dediğim çerçevededir.