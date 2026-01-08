Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

"Lefkoşa’nın efsane belediye başkanları Mustafa Akıncı ve Lellos Dimitriades, şehrin her iki yakasını kanalizasyon yatırımıyla yer altından birleştirmişti. Şimdi ise Lefkoşa’yı derenin üzerinden birleştirmek bize nasip oluyor.

Sevgili dostum, başkan Prountzos, AB, BM ve UNDP yetkilileriyle birlikte, Kanlıdere’nin kuzey kısmında yapılan ve bu ay 2. etabın ihalesinin yapılacağı alanı ziyaret ettik.

Kuzey’de yaklaşık 4,5 km ve güney ayağıyla birlikte toplam 15 km’lik güvenli, çevreci ve bütünleşik Lefkoşa parkımız oluyor.

Bu projeden hiç vazgeçmedik, ısrar ettik çünkü insanlarımızın hayat kalitesini artıracak en önemli proje olduğuna yürekten inandık.

Hayat değişecek demiştik, evet şüphesiz bu proje ile değişecek."