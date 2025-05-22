Dünyanın dört bir yanından demokrat, sol, sosyal demokrat ve sosyalist partileri bir araya getiren bu en büyük uluslararası siyasi platform, 6 kıta ve 81 ülkeden 89 tam üyeyi kapsıyor. Toplantı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ev sahipliğinde yapılırken, oturumlarda demokratik erozyon, eşitsizlik, iklim krizi ve küresel göç gibi kritik gündem maddeleri ele alınacak.

Başkan Harmancı’nın yer alacağı toplantıda Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ağı’nın Kuruluşu ilan edilecek

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sánchez’in başkanlığında düzenlenecek ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da yer alacağı çalışma yemeğinde, Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ağı’nın kuruluşu resmî olarak lanse edilecek.

Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ağı; yerel ile küreseli birleştirmek, kentlerin ve bölgelerin sesini yükseltmek; kamu hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik dönüşüm, demokratik yenilik ve sosyal adalet gibi konularda şehirler arası iş birliğini teşvik etmek ile dayanışma ve karşılıklı desteği güçlendirmek amacı ile Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ağı’nın kuruluşu ilan edilecek.

Yerel yönetimler sadece ulusal politikaların uygulayıcıları olmaktan öte, değişimin ve dönüşümün vazgeçilmezleridir

Demokratik erozyon ve eşitsizlik, iklim krizi ve zorunlu göçler gibi benzeri görülmemiş çoklu krizlerle karşı karşıya kalan dünyamızda, yerel ve bölgesel yönetimler, ulusal politikaların sadece uygulayıcıları olmaktan öte; gerçek ve anlık değişimin itici güçleri haline gelmektedir. İlerici belediye başkanları ve yerel liderler de bu dönüşümün kalbini oluşturuyor.

Başkan Harmancı “Şiddet ve Çatışmalarda Sivillerin Korunması” temalı tartışmaya katkı koyacak

LTB Başkanı Harmancı, özellikle devam eden Kıbrıs sorunu çerçevesinde Kuzey Kıbrıs’ta yerel yönetimlere dair gelişmeler ve Kıbrıs Türk toplumunun maruz kaldığı hak ihlallerine ilişkin uluslararası muhataplarını bilgilendirecek. Türkiye’ye giriş yapamayan kişiler, gazetecilere yönelik baskılar, karma evliliklerden doğan çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği verilmemesi, Schengen sürecinde ortaya çıkacak yeni engeller gibi konuları gündeme getirecek.