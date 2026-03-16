CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Üstel konuşmasında, UBP-DP-YDP hükümeti göreve gelmeden önce dünyada yaşanan krizlere dikkat çekerek şunları söyledi:

“UBP-DP-YDP hükümeti göreve gelmezden önce dünyada ne gibi krizlerin yaşandığına hepimiz şahitlik ettik. Pandemi sürecinde ekonominin dünyada nasıl bozulduğunu hep birlikte gördük. Bunların ardından Rusya-Ukrayna savaşı başladı ve o dengelerin yerine oturmaması için birçok sıkıntı yaşandı. Hemen akabinde 3 yıldır İsrail-Filistin savaşı yaşanıyor. Bu bitmeden İran savaşı gündeme geldi.”

“Ekonomik bozulmaları halkımıza yansıtmamak için tedbir aldık”

Dünyada yaşanan gelişmelerin ekonomik dengeleri bozduğunu ifade eden Üstel, hükümetin bu olumsuzlukları halka yansıtmamak için çeşitli önlemler aldığını belirtti.

“Biz hükümete gelmeden önceki günlerde dünyada yaşanan süreçlerden dolayı ekonomik dengelerde büyük bir bozulma oldu. Bu bozulmamaları halkımıza yansıtmamak adına bir takım tedbirler aldık. O çerçevede bugünlere geldik. Bugünlere gelirken de TC ile imzalanan mali protokollerle altyapı, eğitim ve diğer sektörlerde projeleri hayata geçirdik.”

“Akaryakıt fiyatlarını dengede tutmaya çalışıyoruz”

Üstel, bölgede devam eden savaşların enerji fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirterek akaryakıt fiyatlarının dengede tutulması için çaba gösterdiklerini söyledi.

“Bugün 16’ncı gününde olan bir savaş var. Dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen biz 2 seneden beridir akaryakıtı dengede tutmaya çalışıyoruz. Güney ile aramızda yüzde 50’ye yakın bir fark var ve bunu da korumaya çalışıyoruz. Hayat pahalılığının önüne kısmen de olsa geçebilmek ve belli bir seviyede tutabilmek için bir takım önlemler aldık, çalışmalarımız da sürüyor.”

“Körfez’deki savaş petrol fiyatlarını yükseltiyor”

Körfez’de yaşanan gelişmelerin petrol fiyatlarını artırdığını dile getiren Üstel, bunun yalnızca KKTC’de değil tüm dünyada yaşanan bir durum olduğunu söyledi.

“Körfez’de bir savaş var ve körfezde dünyanın yakıt ihtiyacını karşılayan bir merkez. O merkezde savaşın başladığı ilk günden Brent petrolün varil fiyatı her gün yükseliyor. Bu yalnız KKTC’de değil dünyada yaşanan bir durumdur. Halkımızın bundan etkilenmemesi için önlemler aldık.

”Hristodulidis’e eleştiri…

Üstel konuşmasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i de eleştirerek, son dönemde yapılan açıklamaların tutarsız olduğunu savundu.

“Güney Kıbrıs’ta İHA saldırısı yaşandı, Ağrotur üssünde. Güney Kıbrıs hemen her tarafta yaygaraya başladı ve bu saldırı Ağrotur üslerine diyor ama dünyaya çağrı yapar bize saldırı var diye. Tutarsız bir açıklama. 7 ülkenin savaş gemileri orada. Yunanistan F-16’larını gönderdi. Savaş gemisinden tutun helikopterlerine kadar bunları her geçen gün basında paylaşıyorlar ve Türkiye için de işgalci terimlerini kullanıyorlar.”

Üstel, Güney Kıbrıs yönetiminin Avrupa Birliği’ni adanın tamamının koruyucusu gibi göstermeye çalıştığını da belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz adanın bütününün AB koruması altındadır diyorlar. Biz AB’nin korumasına ihtiyacımız yok. AB’nin koruduğu yerleri gördük. Bosna’da, Filistin’de, Ukrayna’da insanlar katlediliyor. Hani AB? Ne yaptı bu ülkelere?”

“Türkiye’nin askeri varlığı Kıbrıs Türkü için”

Doğu Akdeniz’deki askeri hareketliliğe de değinen Üstel, Türkiye’nin askeri varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliği için olduğunu vurguladı.

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin F-16’ları buraya geldi, Türkiye’nin savaş gemileri burada, Türkiye’nin hava savunma sistemleri burada. Hepsi KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Türkler için. Türkiye geçmişte imzalanan anlaşmalardan dolayı bunları yaptı, etkin ve fiili garantisini kullanarak buraya geldi.”

“Kıbrıs Türkü’nün güvencesi Türkiye’dir”

Rum tarafının söylemlerine de değinen Üstel, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs Türkü’nün güvencesi Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bugün de bunu görüyoruz. Biz hep birlikte sesimizi çıkarırsak dünya bunu daha iyi anlar.”

“Bu dönem birlik ve beraberlik zamanıdır”

Başbakan Üstel, konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Bu dönem birlik ve beraberlik zamanıdır. Geçtiğimiz günlerde hükümet gerekli önlemlerini alıyor. Türkiye Cumhuriyeti buradaki Kıbrıs halkının rahat yaşaması ve güven içinde yaşaması için gerekli önlemleri almıştır, almaya da devam edecektir.”