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Gündem Kıbrıs ekranlarında Gizem Özgeç'e konuşan UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ayağının tozuyla geldiği Adıyaman’da görülen İsias Otel Davası hakkında açıklamalarda bulundu…

“BİR BİLGİ NOTUYLA İZİN ALINMIŞ”…

Oğuzhan Hasipoğlu, “Özel bir mahkeme salonu ayarlandı bu da Türkiye Cumhuriyeti’nin bu davaya verdiği önemi gösteriyor. İlk gün yalanlar silsilesi dinledik. Otelin çökme sebebini bilimsel gerekçelerle anlatsınlar, kusurluyuz diyebilsinler diye bekledik ancak demediler. Herkes suçu birbirinin üstüne attı. Baba başka söyledi oğullar başka söyledi. Verilmiş bir statik proje var ortada imza atan belli değil. En önemlisi aslında bir inşaat ruhsatında bir inşaat mühendisinin hazırladığı o yapıdaki güvenliği tesis edecek hesaplamalardır. Bir bilgi notuyla inşaat ruhsatı alındığını anlıyoruz. Ailelerin metanetine, sabrına ve güçlerine hayranlık duymamak elde değil. Sabırla yalanları dinlediler. Sabırla gözyaşları içerisinde tekrardan o olayları yaşadılar ve çocukları için adaletin tecelli etmesi için gerçekleri mahkeme huzurunda beyan ettiler” dedi.

"BİLİNÇLİ TAKSİRDEN OLASI KASTA DÖNMEK MÜMKÜN"…

Hasipoğlu ayrıca, “Biz bu davayı sadece KKTC’nin davası olarak görmüyoruz. TC için de önemli bir dava olarak görüyoruz. Bizim hukukumuzda bir dava hangi maddeden açılmışsa onun üzerinden gidilir kolay kolay değişmez. Ama Türkiye hukuku sisteminde kararın değişmesi mümkün. Bir sonraki celse için 26 Nisan’a kadar ek bir bilir kişi raporu talep edildi. Burada eylemle yıkılma ve ölüm arasındaki nedensellik bağını kurmak lazım… Hukuktaki en önemli nokta bu… Düşüncem buraya kadar dinlenen şahadetten niyetin olası kast olduğu noktasındadır…Ancak bunun bilir kişi raporlarıyla da desteklenmesi lazım. Türk hukukunda bu vasıflandırmayı yapmak mümkün. Bilinçli taksirden olası kasta dönmek mümkündür” ifadelerini de kullandı.