Hasipoğlu, 2021 yılında fon büyüklüğünün 5 milyar 838 milyon TL ve 450 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, son 4 yılda aktif büyüklüğün TL bazında yüzde 687, dolar bazında ise yüzde 202 arttığını ifade etti. 2015 yılında 731 milyon dolar olan aktif büyüklüğün, 2021 sonuna gelindiğinde 450 milyon dolara düştüğünü söyleyen Hasipoğlu, bunun geçmiş dönemde TL’de kalınması nedeniyle yaşandığını savundu.

“26 milyar TL nakit, 2 milyar TL gayrimenkul var”

Fonun mevcut yapısına ilişkin de bilgi veren Hasipoğlu, 40 milyar TL’lik toplam büyüklüğün 26 milyar TL’sinin nakit, 2 milyar TL’sinin ise gayrimenkul olduğunu açıkladı. Maliye özelinde yaklaşık 14 milyar TL’lik alacak bulunduğunu belirten Hasipoğlu, bunun bir kısmının önemli, bir kısmının ise hükümlü alacak olduğunu söyledi.

Bu alacakların yaklaşık 30 yıla dayandığını ifade eden Hasipoğlu, Maliye’nin elindeki gayrimenkullerin listesinin ve ekspertiz değerlemelerinin hazırlandığını, ilk etapta bu taşınmazların İhtiyat Sandığı fonuna devredilerek mahsuplaşma yoluna gidilmesinin planlandığını kaydetti.

“İştirakçıyı mağdur etmiyoruz”

Faiz oranlarına ilişkin tartışmalara da değinen Hasipoğlu, 2025 yılında enflasyon oranının yüzde 39,45 olduğunu, buna karşılık iştirakçilere verilen faiz ortalamasının yüzde 43,17 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Böylece enflasyonun yaklaşık 4 puan üzerinde faiz verildiğini savundu.

Hasipoğlu, 1 Aralık 2025 - 31 Mart 2026 döneminde portföyün ağırlıklı faiz ortalamasının yüzde 33 olduğunu, buna karşılık iştirakçilere yüzde 40 faiz verildiğini belirtti. 1 Nisan 2026 itibarıyla portföy faiz ortalamasının yine yüzde 33 olduğunu, bu nedenle iştirakçi faiz oranının yüzde 37’ye çekildiğini ifade etti.

Hasipoğlu, bu oranların ne enflasyonun ne de portföy getirisinin altında olduğunu belirterek, “Hiçbir şekilde iştirakçımızı mağdur etmiyoruz” vurgusu yaptı.

“Altın ve Eurobond getirisi büyümeyi destekledi”

Son 4 yılda TL’de kalınmadığını, döviz, Eurobond ve altına yatırım yapıldığını belirten Hasipoğlu, özellikle altının getirisinin yüzde 150’lere ulaştığını söyledi. Bu yatırım stratejisinin fon büyüklüğünü rekor seviyeye taşıdığını ifade eden Hasipoğlu, İhtiyat Sandığı’nın bugün tarihindeki en yüksek seviyelerden birine ulaştığını kaydetti.