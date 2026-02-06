Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Hasipoğlu mesajında, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı ve İsias davasında adalet arayışının devam ettiğini vurguladı.

Hasipoğlu, 6 Şubat felaketinin acısının hâlâ ilk günkü kadar derin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen ve hepimizin yüreğinde derin yaralar açan depremde kaybettiğimiz Anavatan Türkiyemizdeki tüm kardeşlerimizin, Şampiyon Meleklerimizin ve vatandaşlarımızın acısı, aradan geçen zamana rağmen ilk günkü ağırlığıyla içimizde durmaktadır.”

“İsias Otel faciası ihmallerin ve adalet arayışının sembolü oldu”

Hasipoğlu, Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazında yaşamını yitiren Şampiyon Melekler ve beraberindekilere de özel bir vurgu yaptı:

“Adıyaman’da İsias Otel’in enkazı altında kalan Şampiyon Meleklerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz; yalnızca bir facianın değil, yarım bırakılan hayatların, ihmalin ve adalet arayışının sembolü haline gelmiştir. Bu acı, Kıbrıs Türk halkının ortak vicdanında silinmeyecek bir iz bırakmıştır.”

Hasipoğlu, Şampiyon Melekler’in halkın hafızasında yaşamayı sürdüreceğini belirterek, onları anmanın “geleceğe karşı bir sorumluluk” olduğunu dile getirdi.

“İsias davası kapanmadı; adalet tam olarak tecelli edene kadar takipçisi olacağız”

Mesajında yargı sürecine de dikkat çeken Hasipoğlu, davanın henüz hiçbir aşamada kapanmadığının altını çizerek şöyle devam etti:

“Bu felaketin üçüncü yılında bir kez daha açık ve net şekilde ifade ediyorum: İsias davası bizim için kapanmış değildir. Yargılama sürecinin her aşamasında hazır olan biri olarak, adalet mücadelesinin her aşamasının takipçisi olmayı sürdürüyorum. Yargı süreci devam etmektedir ve önümüzdeki aşamalar da aynı kararlılıkla izlenecektir. Adaletin tüm yönleriyle ve eksiksiz biçimde tecelli etmesi için bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Hasipoğlu, ailelerin yalnız olmadığını da güçlü bir dille ifade ederek, “Ailelerimizin adalet arayışında yalnız olmadıklarını, dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduğumuzu ve bundan sonra da asla yalnız bırakılmayacaklarını bir kez daha vurgulamak isterim.” dedi.

“Depremin yaralarını saran Türk milletine şükranlarımı sunuyorum”

Bakan Hasipoğlu mesajının sonunda, Türkiye’nin gösterdiği dayanışmaya teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Bu vesileyle, Türkiye'nin yasını dayanışmaya çeviren, depremin yaralarını hızlıca saran Türk milletinin her ferdine şükranlarımı sunuyor; 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Anavatanımızın her ferdine sabır ve metanet diliyorum.”