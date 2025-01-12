Hasipoğlu'nun mesajı şöyle:

Hayatını Kıbrıs Türk halkının, özgürlük ve egemenliğine adamış, partimizin kurucularından ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, fikirleriyle daima yolumuza ışık olacaktır.

Halkını yürekten seven, her zaman mütevazı kişiliğiyle tanınan liderimiz Denktaş, hafızalarımızda ve kalplerimizde ebediyen yaşayacak, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri için verdiği mücadelesi ile asla unutulmayacaktır.

Tam bir dava adamı olan Liderimizin, BM ve uluslararası platformlarda yaptığı konuşmalar hala hafızalarımızdadır.

Bu tarihi konuşmalardan biri olan, “Söyleyin onlara, burası bağımsız bir Cumhuriyettir” Mottosu bizlere daima ilham kaynağı olmaya devam edecek ve bizler tarafından uluslarası platformlarda dillendirilmeye devam edecektir.

Bizler, O’nun mücadelesini nesilden nesile anlatmak, emanet ettiği devletimizi sonsuza kadar yaşatmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.