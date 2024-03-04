Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine, dünya liderleri ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen 3.Antalya Diploması Forumu'na, Ülkemizi uluslararası anlamda daha görünür kılmak amacıyla Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Dışişleri Bakanı’mızın katılımlarıyla en üst düzeyde bir katılım gerçekleştirdik.

147 ülkeden 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı iştirakiyle Antalya'da başlayan forumda, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın yaptığı konuşmalarda, KKTC için uluslarası eşit statü talebimiz ve 'egemen eşitlik' vurgusu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin dış politikada tam bir uyum içerisinde olduğunu net olarak ortaya koymuştur.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında katıldığımız panellerin yanı sıra, ikili görüşmeler yapma imkanı da bulduk.

Açılış öncesi verilen resepsiyonda, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Rayyip Erdoğan, Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Esvatini Kralı 3.Mswati ve Filistin Dışişleri Bakanı Sayın Riad Malki ile sohbet etme imkanı buldum.

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, milletvekili Ramil Hasan, Burundi Başbakanı Gervais Ndayishimiye , AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ve çok sayıda ülkenin temsilcileri ile Başbakan Ünal Üstel ile birlikte görüşme imkanımız ve temaslarımız oldu.

Gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelere, Başbakan’ın Siyasi Danışmanı Özdemir Tokel ve KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu da eşlik etti.

Yeni vizyonumuzu anlatmak için, Anavatanımızın da güçlü desteği ile her zamankinden daha aktif ve daha çok yönlü, bir politika izlemeliyiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasında ifade ettiği gibi halkımızın egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüsü için haklı davamızı dünyaya anlatmaya devam edeceğiz.

Bu yılki temasını ‘Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak’ Olan forumda , Filistin meselesi en önemli konulardan biri oldu.

Sayın Hakan Fidan ile yapmış olduğu Gazze Temas Grubu panelinden sonra Filistin Dışişleri Bakanı Sayın Riad Malki ile iki devletli çözüm ve meselenin özündeki garantörlük meselesini kısa da olsa değerlendirme imkanı buldum.

Garantörlük konusunda Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye Cumhuriyetinin bizlere vermiş olduğu desteğin hayati olduğunu belirtirken, kendisi de bana ne kadar şanslı olduğumuzu ifade etmiştir.

Uluslararası alanda daha görünür olmak adına, dünyayla kucaklaşmamızı sağlamaya her daim destek veren Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederken, önümüzdeki dönemlerde de sesimizi dünyaya duyurmaya ve tüm dünyada dostlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz.