Yeni Meclis’in KKTC’ye hayırlı olmasını dileyen Hasipoğlu, “ Artık kırmızı koltuklarda değil yeni binada turuncu koltuklarda oturacağız. Yeni, kendine özgü güzel bir bina oldu. Hem personel hem milletvekilleri için rahat çalışabilecekleri bir ortam oluştu. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın Erdoğan bize vermiş olduğu sözü tuttu. Ana muhalefet daha önce protesto edip, kendisinin Meclisimizi ziyaretini protesto etmişti . Şimdi 3 Mayıs’ta açılışı yapılacak olan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binasında orada olacaklar. Tüm halkımızı açılışa ve Teknofeste davet ediyoruz” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin son adımlarını da değerlendiren Hasipoğlu, “ Türk Devletlerin, Rum Yönetimi’nde elçilik açması bizimle temas kurmayacakları anlamına gelmez. Göreceksiniz, ileriki aylarda en üst seviyede görüşmeler yapmaya, Türk Devletleri ile en üst seviyede toplantılarda yer almaya devam edeceğiz. KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu

Rum Tarafı’nın Türkiye’ye sözde önerisi için “hadsizlik” yorumu yapan Hasipoğlu, Rum Tarafı’nın muhatabının KKTC olduğunu yineledi

Hasipoğlu, “ Bunlar, Türkiye ile ilişki kurma amaçlı beyhude çabalar. Bilecekler ki, özne KKTC’dir” dedi.

Hasipoğlu, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ‘ın dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili olarak, gizlilik kararının olduğunu, bu kararın 5 Mayıs tarihinde sona erdirilerek raporun Genel Kurulun bilgisine geleceğini , komite olarak kendilerinin nihai olarak kaldırıp kaldırmama kararı verme konusunda yetkili olmadıklarını belirtti

Teknofest’in KKTC için önemli bir tanıtım fırsatı olacağını vurgulayan Hasipoğlu, “ Gençlerimizin, çocuklarımızın ufuklarını geliştirebilecekleri, mesleki süreçlerine önemli katkı yapabilecek bilim fırsatı ayağımıza geliyor. Tüm gençlerimizi, çocuklarımızı TEKNOFEST’e davet ediyorum. KTOEÖS’ün TEKNOFEST’e yönelik gitmeyin çağrısı çağdaş değerlerle örtüşmüyor. Öğretmenlere gönderdikleri yazıda, Bir taraftan çağdaş eğtimi savunurken , diğer taraftan çağdaşlığın en önemli organizasyonlarından biri olan Teknofest’e gitmeyin çağrısını çelişkili buluyorum. Bu tür açıklamaları doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu şöyle devam etti:

Anne babalar çocuklarını mutlaka TEKNOFEST’e götürmelidir.

Bu fırsatı iyi değerlendirin, çocuklarınızı bu imkandan mahrum bırakmayın. Anavatanın bu zor ekonomik şartlarda bile büyük masraflar yaparak TEKNOFEST'i KKTC 'ye taşıması büyük bir özveridir, Kıbrıs Türk Halkına, gençliğimize verdiği değeri ve KKTC 'ye verdiği önemi göstermektedir.