Hasipoğlu, Kamu-Sen genel merkezindeki görüşmede, bakanlık olarak çalışan-işveren ilişkileri, sendikalı hayat gibi konulara önem verdiklerini söyledi. KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirten Hasipoğlu, "Biz, artık iki devletli çözümü benimsemiş vaziyetteyiz. On yıllar boyunca federasyonu görüştük ama artık onun tüketilmiş bir süreç olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tam 4 kez ifade ettiği gibi, artık bütün ülkelerin ülkemizle siyasi, hukuki, sosyal ve kültürel ilişkiler kurmasını, devletimizi tanımalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC'yi uluslararası alanda daha görünür kılmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Hasipoğlu, "Bizler KKTC'de Türklüğün serhat bekçisi olmaya devam edeceğiz. Sizlerin de desteğiyle er geç dünya devletleri içerisinde yerimizi alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kahveci de Hasipoğlu ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kamu-Sen'in memur sendikacılığında önemli bir kurum olduğunu ifade eden Kahveci, milli Kıbrıs davasının en önemli savunucularından olduklarını ve Kıbrıs Türklerinin sorunlarını uluslararası düzeyde dile getirdiklerini söyledi.