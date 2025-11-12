Görüşmede, özel bakımevleri ve huzurevlerine ilişkin mevcut durum ve yapılması planlanan yasal düzenlemeler ele alındı. Bakan Hasipoğlu, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin her zaman önemli bir paydaş olduğunu belirterek, derneğin çalışmalarının her zaman destek olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte mevcut huzurevi yasalarının ihtiyaca yeterince cevap veremediğini vurgulayarak, bu nedenle yasa üzerinde güncelleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu çerçevede hazırlanan “Özel Bakımevleri ve Huzurevleri Yasa Tasarısı” hakkında bilgi veren Hasipoğlu, tasarının bakanlığa bu kurumları denetleme ve gerektiğinde yaptırım uygulama yetkisi kazandırması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bakan Hasipoğlu ayrıca, şu anda atıl durumda bulunan Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nin yeniden hizmete kazandırılması konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

“Sosyal devlet olmanın gereği doğrultusunda, Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nin devletin kontrolünde yeniden hizmet vermesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız,” dedi.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins ise, özel bakımevleri ve huzurevleri yasa tasarısı üzerinde önemli değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Jenkins, yasanın bir an önce hayata geçirilmesini ve Sınırüstü Bakımevi’nin açılmasını temenni ettiklerini belirterek, dernek olarak bu süreçte her zaman destek olmaya hazır olduklarını vurguladı.