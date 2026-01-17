“Yeşil hat tam bir ağlama duvarına çevrildi! Varil diplomasisine devam!” ifadelerini kullanan Hasipoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Avrupa Komisyonu Başkanı Von Der Leyen, yeni sözde AB dönem başkanı Güney liderini de yanına alarak varillerin’ arkasından, ‘delikten’ KKTC’ye bakıyor. Peki ne görüyorlar? Rumlar belli ki AB dönem başkanlığını tam bir propaganda aracına dönüştürmeye kararlı. Bizim Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ile de görüşmek yerine, ellerinden tuttukları Avrupalıları varillere getiriyorlar!”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Oğuzhan Hasipoğlu, “Annan Planı referandumunda kendilerini kandırdıklarını itiraf ettikleri Rum yönetimini dönem başkanı yaparak yanlış üstüne yanlış yapmaya da devam ediyorlar. 3 yıl süresince KKTC Meclisini temsilen Avrupa Parlamentosuna giden vekil olarak, hep söyledik… Yine söylemeye devam edeceğiz; sizde bu tek yanlı zihniyet olduktan sonra hangi delikten, hangi açıdan bakarsanız bakın, delikten görüp göreceğinizi bu adanın gerçekliğidir…” dedi.