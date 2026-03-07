Bunlar da ilginizi çekebilir

İran'ın mecbur bırakıldığı bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İran'ın bölge ülkeleriyle herhangi bir düşmanlık içinde olmadığını vurguladı.

Geçici Liderlik Konseyi'nin, "İran'a yönelik bir saldırı o ülkelerden gelmediği sürece, komşulara yönelik saldırı yapılmaması" yönünde karar aldığını söyledi.

Hindistan'da düşen savaş uçağındaki iki pilot hayatını kaybetti

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.