İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan komşu ülkelere yönelik dikkati çeken mesajlar geldi.
Geçici Liderlik Konseyi'nin, "İran'a yönelik bir saldırı o ülkelerden gelmediği sürece, komşulara yönelik saldırı yapılmaması" yönünde karar aldığını söyledi.
İran'ın bölge ülkeleriyle herhangi bir düşmanlık içinde olmadığını vurguladı.
"Komşu ülkelerden özür diliyorum." diyen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin meşru müdafaa hakkına dikkati çekti.
İran'ın mecbur bırakıldığı bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi.