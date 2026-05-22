Çatalköy’de bugün Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bugün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ZYL 965 plakalı araç sürücüsü Muhammad Azam Khan (E-61), hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, kazanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Khan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kazada, 68 yaşındaki Jacqueline Dorothy Khan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.