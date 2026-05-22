T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği İletişim Müşavirliği, Eğitim Müşavirliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Yunus Emre Enstitüsü’nde öğrenim gören 15 uluslararası öğrenciye Türk mutfağından yemekler tanıtıldı.

Yemek Atölyesi’nde, öğrencilere, Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Master Şef Zeki Zincirkıran ve ekibi tarafından toyga çorbası, Hünkâr Beğendi ve helva-i hakanın pişirilmesiyle ilgili uygulamalı bilgi verilerek, püf noktaları anlatıldı.

Etkinlik, katılımcıların yemekleri tatmasıyla son buldu.

-Şehitoğlu

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Recep Şehitoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) verdiği bilgide, her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde Türk Mutfağı Haftası olarak Türkiye ve dünyada kutlamalar yapıldığını anımsatarak, bu yılın temasının ‘Bir Sofrada Miras’ olarak belirlendiğini söyledi.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenledikleri bugünkü etkinliğin dün Girne Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen etkinliğin ikinci ayağı olduğunu dile getiren Şehitoğlu, bugünkü etkinliği butik bir etkinlik olarak tasarladıklarını belirtti.

Şehitoğlu, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği İletişim Müşavirliği, Eğitim Müşavirliği, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA işbirliğinde düzenlenen etkinliğin amacı hakkında da konuşarak, Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkçe eğitimi alan 15 uluslararası öğrenciye kadim Türk mutfağını tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Etkinliğin özelde bir gastro diplomasi etkinliği olsa da genel anlamıyla KKTC’de uluslararası öğrencilere yönelik yapılan önemli bir kamu diplomasi etkinliği olduğunu ifade etti.

-Aktaş

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Abdullah Aktaş ise , Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin 2022 yılında T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bir proje olduğunu vurguladı.

Bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla projenin beşinci yılının kutlandığını kaydeden Aktaş, kendilerinin de KKTC’de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenleyerek, kutladıklarını ifade etti.

Aktaş, etkinliğe Enstitü bünyesindeki 15 kursiyerin katıldığını aktararak, “Farklı ülkelerden gelen 15 öğrencimize Türk mutfağını tanıtıcı bir etkinlik yapacağız.” dedi.

Şeflerin, Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Derneği'nden geldiklerini de dile getiren Aktaş, amaçlarının uluslararası öğrencilerin Türk Mutfağını ve Türk kültürünü yakından tanımalarına katkı koymak olduğunu dile getirdi.