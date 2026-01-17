16 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında, Haspolat’ta Değirmenlik eski yolu üzerinde bir şahsa ait ikametgahın yanında bulunan köpek barınağında yangın meydana geldi. Yapılan ilk tespitlere göre yangının, faal durumdaki bir buzdolabının elektrik aksamlarının kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu çıktığı belirtildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, muhtelif beyaz eşyalar, köpek mamaları ile 7 adet ahşap çatı merteğinin yanarak zarar gördüğü kaydedildi.

Öte yandan aynı gün saat 20.00 sıralarında Ozanköy’de Aynalı Sokak’ta bulunan bir ikametgahta da yangın çıktı. Polis açıklamasına göre yangının, yatak odasında yatak üzerinde bulunan priz çoğaltıcısına takılı şarj cihazlarının kısa devre yaparak yatağı tutuşturması sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, muhtelif beyaz eşyalar, mobilyalar ve elektrikli cihazlar yanarak zarar gördü. Ayrıca çıkan yoğun ısı ve dumandan dolayı yatak odasının tavan sıvalarının döküldüğü ve evin tüm duvarlarının islenerek zarar gördüğü belirtildi.

Her iki yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.