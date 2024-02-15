İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.02.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, lavaboda meydana gelen yarığın kapatılması için yapılan kaynak çalışması sırasında, lavaboda sıkışan kurşun nitratın reaksiyona girmesi sonucunda meydana gelen patlama neticesinde atılan parçacıkların o sırada orda işçi olarak bulunan İntiaz WAQAS (E-37) yüzüne gelmesi sonucu adı edilenin yaralanmasına sebep olmuştur. Olayda yaralanan İntiaz WAQAS kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tedavinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.