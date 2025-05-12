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Fenerbahçe Kulübü tarafından İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Berkalp’ın kalbine pil takıldığı öğrenildi.

Açık unutulan fön makinesi yangına neden oldu!

Açık unutulan fön makinesi yangına neden oldu!

Kıbrıs Türk halkının toplumsal kimliğinin oluşmasına katkı koyanlarımızdan spor, tıp insanı, halkımızın varoluş mücadelesinde TMT kadın komutanı ve devlet hizmetinde iz bırakmış emekli bürokrat, yaşayan efsanelerimizden Dr. Ayten Salih Berkalp, ilerleyen yaşında sağlık sorunlarıyla başa çıkma çabasında… Kalp atımlarında baş gösteren düzensizliklerden dolayı acilen İstanbul’a götürülerek tıbbi gözetime alındı.

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