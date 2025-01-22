Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre Cumartesi öğleden sonra ve pazar sabah saatleri sağanak yağmurlu geçecek. Periyod boyunca genellikle 18-21 derece dolaylarında seyredecek hava sıcaklığı ise bugün ve yarın 14-17 derece dolaylarına düşecek.

Periyodun ilk gününde bölge, yüksek basınç sistemi, periyodun kalan günlerinde ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün ve yarın sağanak yağmurlu; cuma parçalı ve az bulutlu; hafta sonu ise parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. Havanın 27 Ocak Pazartesi günü de açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.