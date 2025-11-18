Halil Falyalı Yardım Vakfı ve Les Ambassadeurs Hotel’den İş Eğitim Okulu'na anlamlı destek
Halil Falyalı Yardım Vakfı ve Les Ambassadeurs Hotel’den İş Eğitim Okulu'na anlamlı destek
İçeriği Görüntüle

Meteoroloji Dairesinin 18-24 Kasım dönemini kapsayan hava tahminine göre, hava parçalı bulutlu, zaman zaman çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde, periyodun ilk yarısında 23-26 derece, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 27-30, sahillerde de 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.