Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Aralık tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı ve çok bulutlu öğleye kadar yer yer hafif yağmurlu, yarın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak sonraki günlerde ise parçalı az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu yönlerden, ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.