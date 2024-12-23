Prof.Dr.Güven Arıklı yazdı …

20 Aralık’ta Lefke bölgesinde gerçekleştirilen alçak uçuş, bölge halkı arasında büyük bir endişe yarattı. Fransız savaş uçaklarının, adanın güneyindeki askeri işbirliği çerçevesinde ülkemiz hava sahasını ihlal etmesi, kabul edilemez bir durumdur. Bu tür eylemler yalnızca bölgedeki güvenlik dengesini tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda halkın huzurunu da derinden sarsar.

Kıbrıs Rum tarafının, yıllardır “güvenlik tehdidi” bahanesiyle yürüttüğü askeri işbirlikleri ve bu çerçevede artan faaliyetler, bölgedeki gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Özellikle stratejik ortaklık kisvesi altında gerçekleştirilen bu tür hareketler, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve huzuruna yönelik açık bir tehdittir.

Adadaki barış ortamını korumak için tüm taraflar sağduyulu olmalı ve askeri provokasyonlardan kaçınmalıdır. Aksi takdirde, bu tehlikeli oyunların sonuçları, yalnızca bölge değil, tüm Akdeniz için olumsuz olacaktır.