Prof.Dr.Güven Arıklı,Hakan Fidan’ın KKTC ziyaretini ve verilen mesajları değerlendirdi…

Kıbrıs meselesi, tarih boyunca uluslararası siyasetin en çetrefilli konularından biri olmuştur. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaret, yalnızca bir diplomatik temas olarak değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesine verilen güçlü bir destek olarak değerlendirilmelidir.

Fidan’ın ziyareti, TC-KKTC ilişkilerinin stratejik bir derinlik kazandığı ve yeni bir döneme girdiğini göstermektedir. Özellikle Fidan’ın konuşmalarında sıkça vurguladığı iki devletli çözüm ve jeostratejik iş birliği mesajları, uluslararası arenada KKTC’nin görünürlüğünü artırmak adına atılan önemli adımlardır.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in de ifade ettiği gibi, Türkiye’nin desteği sayesinde KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve TÜRKPA gibi platformlarda temsil edilmesi, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki statüsünü güçlendiren adımlardır. Bu adımların gözlemci üyelikten asil üyeliğe dönüşmesi, KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak tescili yolunda önemli bir kazanım olacaktır.

Fidan’ın Vurguları Neden Önemli?

Hakan Fidan, konuşmasında Kıbrıs meselesini klasik söylemlerin ötesine taşıyan önemli bir vizyon sundu. Fidan, Kıbrıs adasının ekonomik ve enerji potansiyelinin çözümsüzlük nedeniyle atıl kaldığını, bu potansiyelin ancak iki devletli çözümle açığa çıkarılabileceğini ifade etti.

Fidan’ın, “Kıbrıs’ın bir bütün olarak, iki devletli çözüm şemsiyesi içinde jeostratejik safta yer alması gerekiyor” vurgusu, Türkiye’nin sadece KKTC’yi desteklemekle kalmayıp, Doğu Akdeniz’in tamamını kapsayan bir stratejik planlama yaptığını ortaya koymaktadır. Bu planlama, KKTC’nin yalnızca bir ada devleti değil, aynı zamanda bölgesel bir güç merkezi haline gelmesi açısından da önemlidir.

Uluslararası Görünürlük ve Yeni Siyaset

Hakan Fidan’ın ziyaretindeki en dikkat çekici unsurlardan biri, uluslararası izolasyonların kaldırılması konusundaki kararlılığıdır. TC’nin, KKTC’nin haklarını savunmak ve Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak için tüm platformlarda faaliyet göstereceğini açıklaması, Kıbrıs Türk halkı için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur.

Özellikle, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı KKTC çağrısının ardından gelen bu ziyaret, yeni siyasetin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. KKTC’nin egemen eşitliğini ve uluslararası tanınmasını sağlamak adına yürütülen bu politikalar, Türkiye ve KKTC’nin birlikte attığı stratejik adımların sonucudur.

Doğu Akdeniz’de Yeni Dönem

Fidan’ın ziyareti, yalnızca KKTC ile sınırlı değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki dengeleri de etkileyen bir hamle olarak görülmelidir. Enerji kaynaklarının ve stratejik geçiş yollarının yer aldığı bu bölge, son yıllarda birçok küresel aktörün ilgi odağı haline gelmiştir.

Fidan’ın, “Doğu Akdeniz’de başka bir döneme giriyoruz ve bu dönemi Kıbrıs adasının bir bütün olarak kaçırmaması gerekiyor” sözleri, bölgedeki yeni jeopolitik denklemin altını çizmektedir. Kıbrıs Türk halkı, bu yeni dönemde hak ettiği statüyü kazanmak ve ekonomik potansiyelini ortaya koymak için Türkiye ile birlikte hareket etmeye devam etmelidir.

Sonuç

Hakan Fidan’ın KKTC ziyareti, Kıbrıs Türk halkı için bir umut ve motivasyon kaynağı olmuştur. TC’nin her koşulda Kıbrıs Türklerinin yanında olacağını bir kez daha ortaya koyması, iki devletli çözüm politikasının sahada da hayata geçmeye başladığını göstermektedir.

Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca birçok zorlukla mücadele etmiş ve bağımsızlık mücadelesini kararlılıkla sürdürmüştür. Bu süreçte, Türkiye’nin desteği her zaman belirleyici olmuştur. Bugün gelinen noktada, Kıbrıs meselesinde yeni bir siyasi ve diplomatik döneme girildiği açıkça görülmektedir.

Bu yeni dönemde, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve uluslararası statüsünü güçlendirmek için atılan adımların hızla devam etmesi ve iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi, bölgenin geleceği açısından kritik öneme sahiptir.

Hakan Fidan’ın ziyareti, bu sürecin kararlılıkla sürdürüleceğinin güçlü bir göstergesidir. Bu ziyareti, yalnızca bir nezaket ziyareti değil, KKTC’nin haklı mücadelesine verilen güçlü bir destek olarak okumalıyız.