Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Sivil Havacılık Dairesi’nde müdür kadrosuna ilişkin yasa değişikliği hazırlığı yapıldığını ileri sürerek yazılı açıklama yaptı.

Sendika Başkanı Kürşad Hüdaverdioğlu imzasıyla yapılan açıklamada, mevcut Teşkilat Yasası uyarınca müdür kadrosuna atanabilecek nitelikleri taşıyan personelin bugün kurum bünyesinde bulunmadığı savunuldu.

Açıklamada, ortaya çıkan tablonun yıllardır gerekli planlamayı yapmayan, kurumsal devamlılığı sağlayamayan ve liyakat esaslı terfi mekanizmalarını işletmeyen siyasi anlayışın sonucu olduğu öne sürüldü.

Sendika, şimdi ise mevcut eksikliklerin nedenleriyle yüzleşmek yerine, Cumhuriyet Meclisi alt komitesinde mevcut yasayı değiştirmeye yönelik bir tasarı hazırlandığını iddia etti.

“B2 İNGİLİZCE ŞARTI KALDIRILMAK İSTENİYOR”

Hazırlanan taslağın sorunu çözmek yerine yıllar içinde oluşturulan kurumsal kriterleri ortadan kaldırdığı savunulan açıklamada, mevcut yasada müdür kadrosu için açıkça aranan en az B2 seviyesinde İngilizce yeterliliği şartının kaldırılmak istendiği ileri sürüldü.

Açıklamada, Sivil Havacılık Dairesi’nin tüm teknik yazışmalarını, uluslararası koordinasyonlarını, kriz yönetimini ve diplomatik temaslarını İngilizce yürüttüğüne dikkat çekilerek, böyle bir kurumda yabancı dil şartının kaldırılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

“TASLAK BELİRLİ PROFİLLERE GÖRE HAZIRLANIYOR ALGISI OLUŞUYOR”

Sendika açıklamasında ayrıca, hazırlanmakta olan taslağın objektif kurumsal ihtiyaçlardan çok belirli profillere uyum sağlayacak şekilde şekillendirildiği yönünde kamuoyunda güçlü bir algı oluştuğu savunuldu.

“Yarın Güney Kıbrıs ile yapılabilecek teknik komite görüşmelerinde, ICAO temaslarında veya uluslararası toplantılarda Sivil Havacılık Dairesi Müdürü görevini tercüman eşliğinde mi yerine getirecektir?” denilen açıklamada, kurumun uluslararası görünürlüğünün zarar göreceği ileri sürüldü.

Açıklamada, “Liyakatten uzaklaşmak yalnızca bir kadroyu doldurmak değil, bir devletin uluslararası itibarıyla oynamaktır” ifadelerine yer verildi.