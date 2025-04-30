Orman Dairesi, 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda ve çevresinde her ne sebeple olursa olsun ateş yakmanın yasak olduğunu duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada, en küçük dumanın dahi “Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı”na veya “Alo 199 İtfaiye” hattına bildirmenin yangına erken müdahale için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bu hatların ücretsiz olduğu da belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nin güncel verilerine de işaret edilen açıklamada, sıcaklığın 38 derece dolaylarına ulaşması, atmosferdeki nem oranının düşmesiyle ormandaki yangın riskinin yüksek seviyelere ulaşacağı ifade edildi

Açıklamada, “Geçmişteki yangınların önemli bir kısmının elektrik hatlarından ve kontrolsüz çöplüklerden kaynaklandığı tespit edildi. Daha etkin tedbirler için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” denildi.

Orman Dairesi’nin 2025 için Yangın Hazır Kuvvet ekiplerini oluşturduğunun da kaydedildiği açıklamada, orman yolları ve yangın emniyet şeritlerinin temizliğinin iş makineleri tarafından sürdürüldüğü açıklandı.

-“1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda ve çevresinde her ne sebeple olursa olsun ateş yakmak yasak”

Orman Dairesi’nin açıklamasında yer verilen uyarılar ise şu şekilde:

“Mevzuat gereği 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda ve çevresinde her ne sebeple olursa olsun ateş yakmak yasaktır. Tüm vatandaşlarımızın bu yasağa uyması, büyük felaketlerin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Karayolları boyunca seyahat eden sürücülerin ve yolcuların orman yangınına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları özellikle önem arz etmektedir. Özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan dışarı atılmaması konusunda duyarlılık gösterilmelidir.

Vatandaşlarımızın ormanlık alanlarda fark edecekleri en küçük dumanı dahi zaman kaybetmeden ücretsiz olarak "Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı"na veya "Alo 199 İtfaiye" hattına bildirmeleri erken müdahale açısından hayati önem taşımaktadır.

Olası bir yangın durumunda halkımızın yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katılması, imkânlarını seferber etmesi hem yasal bir yükümlülük hem de vatandaşlık sorumluluğudur.

Ormana yakın bölgelerde tarım yapan yurttaşlarımızın, faaliyetlerini yürütürken yangın riskine karşı gerekli önlemleri alması zorunludur.

Ormanlarımızın geleceği için alınan bu tedbirler çerçevesinde halkımızdan, yangına yol açabilecek davranışlardan uzak durmalarını ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi yetkililerinin uyarılarına riayet etmelerini önemle rica ederiz. Toplum olarak göstereceğimiz ortak hassasiyet sayesinde ormanlarımızı koruyacağımıza inancımız tamdır.”