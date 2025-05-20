Polis, 19 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Ercan Havalimanında yolcu çıkış kısmında bulunan Kale 12 X-ray cihazından geçiş yapmak isteyen ve sarhoş bir vaziyette bulunan U.D'ye ait yolcu bagajı içerisinde yapılan kontrolde taşıyabileceği yasal sınırın üzerinde alkollü içki bulundurduğu gerekçesi ile kendisini uyaran PM K.F ve PM T.Y.’ye hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını sallayarak "Ben götürür veririm" deyip rahatsızlık yapıp uygunsuz tavır-ı harekette bulunduktan sonra, kendisinden konu içkileri almak isteyen polislere direnip konu içkileri vermeyerek görevli memurların görevlerini yapmaktan men ettikten sonra elleri T.İ.’nin sağ yüz kısmına ve K.F.’nin ise sol dirseğine vurmak suretiyle memurları ettiğini ve onlara hitaben "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz sizi mahvedeceğim sizi o….çocuklan" deyip İtale-i Lisanda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise alkollü olduğu için böyle bir suçu işlediğini, pişman olduğunu ve Türkiye’ye dönmek istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.