Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında, uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

16 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında, KKTC’ye giriş yapmak üzere Ercan Havalimanı’nda bulunan M.M.Y. (E-39), Narkotik Dedektör Köpeği “Lokum”un tepki vermesi üzerine durduruldu. Polis ekipleri tarafından şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs olay yerinde tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.