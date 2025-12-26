Polis tarafından yapılan incelemede, C.G.’nin çalıştığı şirketten aldığı maaştan feragat ettiği ve kıdem tazminatı dâhil tüm yasal haklarından vazgeçtiğine dair bir beyanname bulunduğunu iddia ettiği, ancak söz konusu belgede yer alan imzanın kendisine ait olmadığı yönünde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlendi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında zanlı C.G. tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrolünde ülkede yasal statüsü olmadığı halde izinsiz olarak ikamet ettiği de ortaya çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.