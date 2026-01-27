Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Restorancılar Birliği (RES-BİR) ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, restoran sektöründe yaşanan sorunlar ve çözümleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Restorancılar Birliği’nin talep ve önerilerini dinleyerek restoran sektörünün ülke için önemini ve kattığı değeri vurguladı. “Restoranlar sadece yarattıkları katma değerlerle ve istihdamlar açısından değil turizmin değerlenmesi için de çok önemli” diyen İncirli, sektörün sorunlarını yakın takip ettiklerini belirtti. İncirli ayrıca, ülkede birçok sorunun bir arada devam ettiğini ve hükümetin bu sorunları çözme kapasitesi kalmadığını ifade ederek hükümetin ülke faydası için tek yapması gereken şeyin erken seçim tarifi belirlemek olduğunu sözlerine ekledi.

RES-BİR ise restoran sektörünün birçok sorunla baş ettiğini, özellikle pandemi döneminde çok büyük yaralar aldığını ve etkilerinin hala devam ettiğini ifade etti. Özellikle girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı sektörün sürdürülemez hale geldiğini de belirten birlik, Güney Kıbrıs ile rekabet edemediklerini çünkü onların girdi maliyetlerinin daha düşük olduğunu söyledi. Ayrıca et fiyatlarında gelinen noktada restoran sektörünün zorladığını vurgulayarak bütün sektörlerin bir arada olduğu bir masa kurulması önerisini sundu.

Gerçekleşen görüşmede CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekili Filiz Besim ve Fide Kürşat ve MYK üyesi Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul eşlik etti. Restorancılar Birliği heyetinde ise Birlik Başkanı Arif Bayraktar ve birlik yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.